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В Самаре на территории новостроек у набережной Волги загорелся строительный мусор

В субботу, 7 июня, в Самаре на территории КРЦ «Звезда», в районе улицы Липецкой, произошло задымление.

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В субботу, 7 июня, в Самаре на территории КРЦ «Звезда», в районе улицы Липецкой, произошло задымление. О происшествии редакции «МК в Самаре» сообщили наши подписчики.

Очевидцы заметили густой черный дым, поднимавшийся с территории строящегося жилого комплекса на берегу Волги. По словам свидетелей, дым был виден как с набережной, так и с проходящих мимо речных судов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, возгорание произошло на открытом участке — загорелся строительный мусор. О пострадавших пока не сообщается. Причины пожара и его площадь уточняются.

Ранее мы писали, что в Приволжском районе у местного жителя изъяли более 900 граммов марихуаны.

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