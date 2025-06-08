В Петербурге задержали школьника, обманувшего пенсионерку на 4,2 миллиона рублей

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 17-летнего школьника, подозреваемого в мошенничестве против 86-летней пенсионерки.
Как сообщили в пресс-службе городского МВД, девятиклассник работал курьером у телефонных аферистов и за девять дней получил от пожилой женщины все её сбережения — 4,2 миллиона рублей.
По данным следствия, злоумышленники убедили пенсионерку «задекларировать» деньги под предлогом их защиты. 7 июня подростка задержали у дома на улице Ушинского. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
«7 июня у дома 6 по улице Ушинского полицейскими по подозрению в совершении этого преступления задержан 17-летний ученик 9 класса», — сообщило ведомство.
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