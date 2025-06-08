Обломки от украинского БПЛА повредили дома в Калужской области

В Калужской области обломки от уничтоженного беспилотника повредили три частных дома. Повреждения зафиксировали в Боровском районе, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Обломки одного из уничтоженных БПЛА в Боровском районе незначительно повредили кровлю и стеклопакеты трех частных домов. Пострадавших нет», — написал глава области в своем телеграм-канале.
Шапша отметил, что сейчас на месте падения обломков работают оперативные службы.
По словам губернатора, минувшей ночью силы ПВО сбили на территориях Боровского и Сухиничского районов Калужской области сразу семь беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее стало известно, что силы ПВО за ночь сбили 61 БПЛА в небе над восемью регионами России.