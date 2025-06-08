В Петербурге мошенники похитили у биолога более 9 млн рублей

По данным «Фонтанки», жертвой злоумышленников стал ученый-биолог. Потерпевший общался с мошенниками с января, он был уверен, что помогает сотрудникам ФСБ изобличить преступников. Аферисты вынудили петербуржца продать квартиру и передать все деньги их сообщнику.