В Петербурге мошенники похитили у биолога более 9 млн рублей

С заявлением в правоохранительные органы обратился 84-летний житель Кировского района. Пенсионер сообщил, что несколько месяцев общался с неизвестными, которые убедили его передать курьеру все накопления. Петербуржец лишился 9 млн рублей.
Сотрудникам полиции удалось установить личность пособника аферистов, им оказался 18-летний житель Кемеровской области. Подозреваемый заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.
По данным «Фонтанки», жертвой злоумышленников стал ученый-биолог. Потерпевший общался с мошенниками с января, он был уверен, что помогает сотрудникам ФСБ изобличить преступников. Аферисты вынудили петербуржца продать квартиру и передать все деньги их сообщнику.