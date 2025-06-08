На камеру попал момент удара дрона ВСУ по заводу «Азот» под Тулой

На кадрах с камеры видеонаблюдения отчетливо фиксируется яркая вспышка непосредственно в момент попадания дрона по промышленному объекту, после чего слышен сильный взрыв. Всего в городе зафиксировали 12 взрывов. После атаки беспилотников очевидцы сообщили о появлении дыма и огня на территории завода «Азот».