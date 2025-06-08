На камеру попал момент удара дрона ВСУ по заводу «Азот» под Тулой

Падение БПЛА вызвало пожар на заводе.
В ночь на 8 июня беспилотник ВСУ атаковал завод «Азот» в городе Новомосковск под Тулой. Видео с моментом удара и последующим взрывом распространил в Сети.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГде находится химкомбинат «Азот», который горит после атаки дронов ВСУ. Карта.
«Пожар произошел на территории комбината “Азот” после атаки ВСУ по городу Новомосковску Тульской области», — пишет telegram-канал Shot. Там же было опубликовано соответствующее видео.
На кадрах с камеры видеонаблюдения отчетливо фиксируется яркая вспышка непосредственно в момент попадания дрона по промышленному объекту, после чего слышен сильный взрыв. Всего в городе зафиксировали 12 взрывов. После атаки беспилотников очевидцы сообщили о появлении дыма и огня на территории завода «Азот».
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что на территории предприятия «Азот» в Новомосковске произошло возгорание. Инцидент был вызван падением беспилотника. В результате происшествия двое человек получили травмы.