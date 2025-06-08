К счастью, пляж был оборудован спасательным постом. Спасатели вовремя увидели, что во время купания у мужчины начались судороги и он начал тонуть. Мужчину вытащили на берег и передали приехавшим медикам. Врачи диагностировали судорожный синдром — одна из распространённых причин гибели в холодной воде.
В Татарстане на пляже спасли тонущего из-за судорог мужчину
На пляже «Кама» в поселке Красный Ключ Нижнекамского района Татарстана 7 июня спасли 52-летнего мужчину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.