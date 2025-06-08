В Татарстане на пляже спасли тонущего из-за судорог мужчину

К счастью, пляж был оборудован спасательным постом. Спасатели вовремя увидели, что во время купания у мужчины начались судороги и он начал тонуть. Мужчину вытащили на берег и передали приехавшим медикам. Врачи диагностировали судорожный синдром — одна из распространённых причин гибели в холодной воде.