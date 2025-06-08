Получил смертельный удар током: мужчина отправился на лодке в пруд и нашел свою смерть

В Илишевском районе Башкирии мужчина в лодке погиб от удара током. Об этом сообщило МЧС республики.
Трагедия случилась вечером 7 июня. Двое мужчин плыли на лодке в пруду около деревни Кызыл-Байрак. В какой-то момент один из них задел электрический провод и получил удар током. Он упал в воду. Второй напарник вытащил его из пруда, но тот уже скончался. Ему был 31 год.
— Ещё одно происшествие [на воде] произошло на озере Баженское, вблизи деревни Устюговский Благовещенского района. Очевидцем извлечен 71-летний мужчина, — добавили в МЧС.
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