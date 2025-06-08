В Горячем Ключе нашли погибшим пропавшего 5-летнего мальчика

В Горячем Ключе нашли пропавшего 5-летнегой мальчика. Ребенок погиб, сообщили в городской администрации.
Малыш пропал в районе СНТ Усадьба 7 июня. Семья сообщила об исчезновении ребенка в полицию и волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт». К поискам также подключились неравнодушные жители.
Мальчика искали весь день. Но вечером стало известно, что ребенок погиб.
«Мальчик найден, погиб. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким», — сообщили в администрации Горячего Ключа.
Причины гибели ребенка не уточняются.