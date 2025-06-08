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В Горячем Ключе нашли погибшим пропавшего 5-летнего мальчика

5-летний мальчик, пропавший в Горячем Ключе 7 июня, погиб.

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Источник: Комсомольская правда

В Горячем Ключе нашли пропавшего 5-летнегой мальчика. Ребенок погиб, сообщили в городской администрации.

Малыш пропал в районе СНТ Усадьба 7 июня. Семья сообщила об исчезновении ребенка в полицию и волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт». К поискам также подключились неравнодушные жители.

Мальчика искали весь день. Но вечером стало известно, что ребенок погиб.

«Мальчик найден, погиб. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким», — сообщили в администрации Горячего Ключа.

Причины гибели ребенка не уточняются.