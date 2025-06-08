На трассе в Самарской области водитель насмерть сбил пенсионера и скрылся

Смертельное ДТП на автодороге «Самара — Пугачев — Энгельс — Саратов» в районе Чапаевска произошло 5 июня. Неизвестный сбил 65-летнего пешехода и скрылся с места происшествия. Сейчас полицейские устанавливают личность виновника трагедии.
— 5 июня около 16:00 на 114 км автодороги сбили пешехода. Мужчина скончался от полученных травм, а водитель скрылся с места ДТП, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В настоящее время полицейские ищут водителя. Всех, кто стал свидетелем аварии или имеют запись с видеорегистратора, просят сообщить о случившемся в ОМВД по Безенчукскому району. Телефоны: 102,