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На трассе в Самарской области водитель насмерть сбил пенсионера и скрылся

Полиция ищет водителя, который насмерть сбил человека на трассе под Чапаевском.

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Источник: ГУ МВД по Самарской области

Смертельное ДТП на автодороге «Самара — Пугачев — Энгельс — Саратов» в районе Чапаевска произошло 5 июня. Неизвестный сбил 65-летнего пешехода и скрылся с места происшествия. Сейчас полицейские устанавливают личность виновника трагедии.

— 5 июня около 16:00 на 114 км автодороги сбили пешехода. Мужчина скончался от полученных травм, а водитель скрылся с места ДТП, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время полицейские ищут водителя. Всех, кто стал свидетелем аварии или имеют запись с видеорегистратора, просят сообщить о случившемся в ОМВД по Безенчукскому району. Телефоны: 102, 8 (846) 762−11−31, 8 (999) 701−19−83.