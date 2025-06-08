На трассе в Самарской области водитель насмерть сбил пенсионера и скрылся

В настоящее время полицейские ищут водителя. Всех, кто стал свидетелем аварии или имеют запись с видеорегистратора, просят сообщить о случившемся в ОМВД по Безенчукскому району. Телефоны: 102, 8 (846) 762−11−31 , 8 (999) 701−19−83 .