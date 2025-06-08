Такой вот Лето: девять женщин обвинили культового исполнителя в сексуальных домогательствах

Другая женщина, которая поговорила с изданием, рассказала, что они с Лето начали переписываться, когда она была еще несовершеннолетней. По ее словам, Лето задавал ей неуместные вопросы во время ее визитов к нему домой, например, был ли у нее секс с «мальчиками, с которыми ты общаешься».