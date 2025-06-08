Такой вот Лето: девять женщин обвинили культового исполнителя в сексуальных домогательствах

В новом отчете девять женщин обвиняют культового музыканта и актера Джареда Лето в сексуальных домогательствах. Женщины описывают предполагаемое поведение звезды, включая флирт с девочками-подростками, как «хищническое, пугающее и неприемлемое».
Несколько женщин обвинили Джареда Лето в неподобающем поведении, а некоторые назвали поведение 53-летнего актера и музыканта «хищническим, пугающим и неприемлемым».
В новом отчете, опубликованном Air Mail в субботу, девять женщин обвинили Джареда Лето в неподобающем поведении на протяжении многих лет, включая флирт с несовершеннолетними.
В беседе с изданием одна женщина рассказала, что в 2006 году, когда ей было 16 лет, Лето подошел к ней возле кафе в Лос-Анджелесе. По словам женщины, Лето, который сидел рядом с актером Эшли Олсеном, которому тогда было 19 лет, схватил ее за руку.
«Я посмотрела вниз и увидела Джареда Лето», — рассказала женщина Air Mail, добавив: «Мы быстро поговорили, и он взял мой номер». Далее она рассказала, что Лето позвонил ей домой несколько дней спустя: «Я не знаю, был ли он под кайфом или что-то в этом роде… Это был самый странный, самый отвратительный голос… Но для меня это Джаред, понимаешь?».
По ее словам, Лето сказал, что в тот вечер устраивал вечеринку у себя дома, и пригласил ее. Женщина отказалась, сказав изданию: «У меня даже не было водительских прав». Тем не менее, по ее словам, Лето продолжал звонить ей, «всегда в час, два, три ночи».
«И разговоры становились сексуальными. Он спрашивал что-то вроде: “У тебя когда-нибудь был парень?” — рассказала она Air Mail. По ее словам, музыкант интересовался, был ли у нее опыт орального секса, пишет The Guardian.
Другая женщина, модель Лора Ла Рю, рассказала изданию о похожем опыте, сказав, что в 2008 году, когда ей было 16 лет, она была на мероприятии в частной резиденции в Беверли-Хиллз, где Лето «так пристально наблюдал за ней».
«Он спросил, сколько мне лет. Я ответила: “Мне 16”, — рассказала Ла Рю Air Mail. Лето, которому на тот момент было 36 лет, попросил у нее номер телефона. Они начали переписку по электронной почте, которая в конечном итоге привела к тому, что она посетила дом Лето в апреле 2009 года, сообщает издание.
«Я помню, как он дразнил меня все время, пока я была там», — сказала Ла Рю, добавив: «Он флиртовал со мной. Он наклонялся ближе, затем отстранялся, как будто это была игра».
В заявлении для Air Mail представитель Лето сказал: «Их переписка не содержит ничего сексуального или неуместного, и госпожа Ла Рю позже устроилась работать личным помощником мистера Лето, что еще раз подчеркивает отсутствие чего-либо неуместного в их общении». Air Mail сообщает, что женщина отрицает, что когда-либо подавала заявку на должность личного ассистента Лето.
Во время другого визита, по словам Ла Рю, Лето, когда ей было 17 лет, вышел из комнаты совершенно голым. «Он просто вышел, выставив член, как будто это было в порядке вещей… Я подумала, что, может быть, так поступают взрослые мужчины», — рассказала она Air Mail.
Другая женщина, которая поговорила с изданием, рассказала, что они с Лето начали переписываться, когда она была еще несовершеннолетней. По ее словам, Лето задавал ей неуместные вопросы во время ее визитов к нему домой, например, был ли у нее секс с «мальчиками, с которыми ты общаешься».
Женщина добавила, что однажды, когда ей было 18 лет, Лето «внезапно вытащил свой пенис и начал мастурбировать». Она рассказала изданию: «Затем он подошел, схватил мою руку и положил ее на себя. Он наклонился и сказал: “Я хочу, чтобы ты плюнула на это”.
Еще одна женщина, Элли Тейлз, диджей и музыкальный продюсер из Лос-Анджелеса, в прошлом месяце опубликовала в соцсети репост своего статуса в соцсети от 2012 года, в котором она написала: «На самом деле ты не в Лос-Анджелесе, пока Джаред Лето не попытается навязаться к тебе за кулисами… В килте… И снежной шапке», — сообщила Air Mail.
В своих постах в соцсети, с которыми ознакомилась Air Mail, Тейлз написала: «Когда мне было 17, на меня напал и травмировал этот подонок… Он знал мой возраст, и ему было все равно. То, что он сделал, было хищническим, ужасающим и неприемлемым».
Представитель Джареда Лето «категорически опроверг» различные обвинения женщин, опубликованные по электронной почте, в том числе обвинения Тейлз, которые, по словам представителя, были «явно ложными».