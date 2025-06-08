Суд взыскал с Хабенского долг за ЖКХ

Суд также взыскал со стилиста Сергея Зверева 18 тысяч рублей за неоплату коммунальных услуг. Об этом в субботу, 7 июня. Фонд капремонта подал на стилиста в суд еще в апреле — тогда сумма долга составляла 16 тысяч рублей. Иск удовлетворили в мае, с учетом госпошлины сумма выросла еще на две тысячи рублей.