Суд взыскал с Хабенского долг за ЖКХ

Суд в столице удовлетворил иск фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы к актеру Константину Хабенскому, взыскав с него задолженность по коммунальным услугам. Информация об этом размещена в судебной картотеке.
Точная сумма долга, как и период, за который не производились выплаты, в открытых материалах не уточняются.
Категория иска обозначена как требование о взыскании платы за жилую площадь, а также за коммунальные услуги, тепло- и электроэнергию.
Согласно данным на сайте суда, решение вступило в законную силу 18 марта текущего года.
Суд также взыскал со стилиста Сергея Зверева 18 тысяч рублей за неоплату коммунальных услуг. Об этом в субботу, 7 июня. Фонд капремонта подал на стилиста в суд еще в апреле — тогда сумма долга составляла 16 тысяч рублей. Иск удовлетворили в мае, с учетом госпошлины сумма выросла еще на две тысячи рублей.
Ранее появилась информация, что на российского рэпера Тимура Юнусова, который более известен под псевдонимом Тимати, подали в суд за неуплату долгов по услугам ЖКХ. Позже сам Тимати прокомментировал слухи о своих долгах.