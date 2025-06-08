ВСУ бросают свои позиции в Харьковской области

Он добавил, что украинские военнослужащие заняли круговую оборону юго-западнее Радьковки — единственного подконтрольного им участка. Именно по нему в настоящее время Украина осуществляет переброску сил к своим подразделениям и восполняет потери. Несмотря на серьезную оборону ВСУ и сложный рельеф местности, ВС РФ продвигаются к освобождению пункта.