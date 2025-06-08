Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ бросают свои позиции в Харьковской области

Бойцы ВСУ на участках фронта у сел Каменка и Строевка (Харьковская область) бросили свои позиции, отступив на вторую и третью линию обороны. При этом ВС РФ окружают украинские подразделения в селе Радьковка в том же регионе, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

ВСУ отступают с оборонительных позиций у Радьковки.

Бойцы ВСУ на участках фронта у сел Каменка и Строевка (Харьковская область) бросили свои позиции, отступив на вторую и третью линию обороны. При этом ВС РФ окружают украинские подразделения в селе Радьковка в том же регионе, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«На некоторых участках (Строевки-Каменки, — прим. URA.RU) противник оставил свои позиции и перегруппировался на вторую и третью линии обороны», — сообщил Андрей Марочко в беседе с ТАСС. «Наши парни занимаются окружением всей той группировки противника, которая засела в Радьковке и ее окрестностях», — добавил эксперт.

Он добавил, что украинские военнослужащие заняли круговую оборону юго-западнее Радьковки — единственного подконтрольного им участка. Именно по нему в настоящее время Украина осуществляет переброску сил к своим подразделениям и восполняет потери. Несмотря на серьезную оборону ВСУ и сложный рельеф местности, ВС РФ продвигаются к освобождению пункта.

Ранее военный эксперт сообщал, что российские военнослужащие приступили к формированию огневого мешка для группы украинских бойцов у данного населенного пункта. Также огневой мешок формируется для тех остатков ВСУ, которые остались у Каменки после освобождения ее и Строевки армией России в мае.