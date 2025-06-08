Собянин: Десятый БПЛА сбит на подлете к Москве

Министерство обороны России перехватило беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Беспилотный аппарат был успешно сбит силами противовоздушной обороны. Таким образом, это десятый сбитый БПЛА за последние сутки. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
— Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он в своем Telegram-канале.
7 июня в Минобороны сообщили, что средствами противовоздушной обороны России были уничтожены 27 украинских беспилотников над Курской областью и еще 5 — над Орловской.
Всего в течение суток по российским регионам были сбиты 311 беспилотников, запущенных ВСУ. Из них 140 были уничтожены вне зоны проведения спецоперации. Кроме того, в Черном море российские силы ликвидировали четыре морских дрона.
8 июня губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что на заводе «Азот» в Новомосковске произошел пожар после падения беспилотника. В результате происшествия пострадали два человека, на месте работают экстренные службы.