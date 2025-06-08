Собянин сообщил о десятом сбитом беспилотнике, летевшем на Москву

Нейтрализован десятый по счету беспилотник, направлявшийся в сторону российской столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 8 июня.
«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.
Напомним, с 3 часов ночи cилы ПВО обезвредили девять БПЛА, летевших к Москве.
На этом фоне временные ограничения на взлет и посадку самолетов вводились в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщил представитель Росавиации.
Всего же в период с 23.00 мск 7 июня до 7.30 мск 8 июня дежурными средствами ПВО над территорией России перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом проинформировали в министерстве обороны страны.