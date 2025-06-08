Ещё один БПЛА сбит на подлёте к Москве сразу после отмены плана «Ковёр» в аэропортах

Ночью Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили дрон, летевший на Москву. О двух взрывах в 3:23 и 3:26 ночи сообщали жители Наро-Фоминска. А под утро мэр написал, что расчёты противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников, сбив их на подлёте к Московскому региону. Суммарно за ночь противовоздушная оборона перехватила над регионом девять дронов. После этого в аэропортах Внуково и Домодедово сняли ограничения на полёты.