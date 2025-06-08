В центре Уфы на пустой дороге столкнулись иномарка и самокатчик

Как следует из сводки ГАИ, 13-летний мальчик пересекал ул. Коммунистическую на красный свет, а 52-летний водитель китайского седана не успел отреагировать.
Подростка отвезли в больницу на обследование травм. Дорожная полиция начала расследование.
В Уфе в девятом часу утра около здания МВД юный самокатчик попал Chery Arrizo 8.
Как следует из сводки ГАИ, 13-летний мальчик пересекал ул. Коммунистическую на красный свет, а 52-летний водитель китайского седана не успел отреагировать.
Подростка отвезли в больницу на обследование травм. Дорожная полиция начала расследование.