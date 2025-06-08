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Жуткая судьба: в горячей точке найдено тело тайского заложника

Министр обороны Израиля сообщил, что тело тайского заложника было доставлено из Газы.

Министр обороны Израиля сообщил, что тело тайского заложника было доставлено из Газы. По данным израильских военных, Наттапонг Пинта был захвачен палестинскими боевиками в результате нападения, совершенного 7 октября 2023 года под руководством ХАМАС, и убит.

По словам министра обороны Израиля Израэля Каца, израильские военные извлекли тело тайского заложника Наттапонга Пинты, который удерживался в Газе с момента нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

По словам Каца, тело Пинты находилось в руках одной из воинствующих палестинских группировок боевиков и было вывезено из района Рафаха на юге Газы. Его семья в Таиланде была уведомлена.

Пинта, сельскохозяйственный работник, был похищен из кибуца Нир-Оз, небольшого поселения недалеко от границы, где каждый четвертый человек был убит или взят в заложники во время нападения ХАМАС в 2023 году.

Израильские военные заявили, что Пинта был похищен живым и убит своими похитителями, которые также убили и доставили в Газу тела еще двух израильско-американских заложников, которые были возвращены на этой неделе.

По оценкам, несчастный таец был убит в первые месяцы плена. По словам чиновника, Пинта был мужем и отцом, работавшим в Израиле, чтобы содержать свою семью в Таиланде.

«Мы не успокоимся, пока все заложники, живые и погибшие, не будут возвращены домой», — говорится в заявлении министра обороны Исраэля Каца. «Государство Израиль разделяет глубокую скорбь семьи Наттапонга и всего тайского народа», — говорится в заявлении президента Израиля Исаака Герцога, опубликованном в субботу вечером в социальных сетях.

От группировки боевиков пока не поступило комментариев, отмечает Reuters.

Министерство иностранных дел Таиланда заявило в субботу, что оно «глубоко опечалено» известием о смерти Пинты. «Представитель израильского правительства проинформировал посольство Королевства Таиланд в Тель-Авиве о том, что мистер Наттапонг Пинта, последний тайский заложник, был признан мертвым», — заявил представитель министерства Никорндей Баланкура в видеообращении.

Боевики, возглавляемые ХАМАС, убили 1200 человек в Израиле в ходе теракта 2023 года, который стал самым смертоносным днем в истории Израиля, и захватили 251 заложника, 55 из которых остаются в Газе. По данным израильских властей, двадцать заложников, как полагают, все еще живы.

Ранее на этой неделе Израиль объявил, что тела 70-летней Джуди Уинстон-Хаггай и 72-летнего Гади Хаггая были обнаружены на юге Газы. Эти двое также были доставлены из кибуца Нир-Оз. У супругов четверо детей и семеро внуков. Поиск тела Пинты связан с интенсивной израильской операцией, проводимой в Газе, и Гражданская оборона сообщает, что по меньшей мере 38 человек были убиты в результате израильских нападений в пятницу. Армия обороны Израиля сообщила, что четверо солдат были убиты и пятеро ранены рано утром в пятницу, когда в здании в Хан-Юнисе, где они работали, сработало взрывное устройство, в результате чего часть здания обрушилась.

Из 251 человека, захваченного в заложники боевиками ХАМАС 7 октября, многие были трудовыми мигрантами из бедных сельских районов Азии, которые отправились работать в сельское хозяйство, строительство и здравоохранение Израиля, чтобы отправлять деньги домой.

Израиль ответил на нападения ХАМАС военной кампанией, в результате которой, по данным органов здравоохранения сектора Газа, погибло более 54 000 палестинцев в секторе, контролируемом ХАМАС, и большая часть анклава превратилась в руины, а население, составляющее более 2 миллионов человек, в основном было перемещено, напоминает Reuters.