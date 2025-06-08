Жуткая судьба: в горячей точке найдено тело тайского заложника

Министр обороны Израиля сообщил, что тело тайского заложника было доставлено из Газы. По данным израильских военных, Наттапонг Пинта был захвачен палестинскими боевиками в результате нападения, совершенного 7 октября 2023 года под руководством ХАМАС, и убит.
По словам министра обороны Израиля Израэля Каца, израильские военные извлекли тело тайского заложника Наттапонга Пинты, который удерживался в Газе с момента нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.
По словам Каца, тело Пинты находилось в руках одной из воинствующих палестинских группировок боевиков и было вывезено из района Рафаха на юге Газы. Его семья в Таиланде была уведомлена.
Пинта, сельскохозяйственный работник, был похищен из кибуца Нир-Оз, небольшого поселения недалеко от границы, где каждый четвертый человек был убит или взят в заложники во время нападения ХАМАС в 2023 году.
Израильские военные заявили, что Пинта был похищен живым и убит своими похитителями, которые также убили и доставили в Газу тела еще двух израильско-американских заложников, которые были возвращены на этой неделе.
По оценкам, несчастный таец был убит в первые месяцы плена. По словам чиновника, Пинта был мужем и отцом, работавшим в Израиле, чтобы содержать свою семью в Таиланде.
«Мы не успокоимся, пока все заложники, живые и погибшие, не будут возвращены домой», — говорится в заявлении министра обороны Исраэля Каца. «Государство Израиль разделяет глубокую скорбь семьи Наттапонга и всего тайского народа», — говорится в заявлении президента Израиля Исаака Герцога, опубликованном в субботу вечером в социальных сетях.
От группировки боевиков пока не поступило комментариев, отмечает Reuters.
Министерство иностранных дел Таиланда заявило в субботу, что оно «глубоко опечалено» известием о смерти Пинты. «Представитель израильского правительства проинформировал посольство Королевства Таиланд в Тель-Авиве о том, что мистер Наттапонг Пинта, последний тайский заложник, был признан мертвым», — заявил представитель министерства Никорндей Баланкура в видеообращении.
Боевики, возглавляемые ХАМАС, убили 1200 человек в Израиле в ходе теракта 2023 года, который стал самым смертоносным днем в истории Израиля, и захватили 251 заложника, 55 из которых остаются в Газе. По данным израильских властей, двадцать заложников, как полагают, все еще живы.
Ранее на этой неделе Израиль объявил, что тела 70-летней Джуди Уинстон-Хаггай и 72-летнего Гади Хаггая были обнаружены на юге Газы. Эти двое также были доставлены из кибуца Нир-Оз. У супругов четверо детей и семеро внуков. Поиск тела Пинты связан с интенсивной израильской операцией, проводимой в Газе, и Гражданская оборона сообщает, что по меньшей мере 38 человек были убиты в результате израильских нападений в пятницу. Армия обороны Израиля сообщила, что четверо солдат были убиты и пятеро ранены рано утром в пятницу, когда в здании в Хан-Юнисе, где они работали, сработало взрывное устройство, в результате чего часть здания обрушилась.
Из 251 человека, захваченного в заложники боевиками ХАМАС 7 октября, многие были трудовыми мигрантами из бедных сельских районов Азии, которые отправились работать в сельское хозяйство, строительство и здравоохранение Израиля, чтобы отправлять деньги домой.
Израиль ответил на нападения ХАМАС военной кампанией, в результате которой, по данным органов здравоохранения сектора Газа, погибло более 54 000 палестинцев в секторе, контролируемом ХАМАС, и большая часть анклава превратилась в руины, а население, составляющее более 2 миллионов человек, в основном было перемещено, напоминает Reuters.