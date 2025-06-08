Жуткая судьба: в горячей точке найдено тело тайского заложника

Ранее на этой неделе Израиль объявил, что тела 70-летней Джуди Уинстон-Хаггай и 72-летнего Гади Хаггая были обнаружены на юге Газы. Эти двое также были доставлены из кибуца Нир-Оз. У супругов четверо детей и семеро внуков. Поиск тела Пинты связан с интенсивной израильской операцией, проводимой в Газе, и Гражданская оборона сообщает, что по меньшей мере 38 человек были убиты в результате израильских нападений в пятницу. Армия обороны Израиля сообщила, что четверо солдат были убиты и пятеро ранены рано утром в пятницу, когда в здании в Хан-Юнисе, где они работали, сработало взрывное устройство, в результате чего часть здания обрушилась.