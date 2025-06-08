В Волгограде «Лада» сбила на зебре 7-летнего мальчика

По предварительной информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД по региону, в 11−50 часов в субботу водитель за рулем автомобиля «Лада Веста» возле дома № 12 по улице Шумского сбила 7-летнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетний пешеход с травмами был доставлен в медучреждение.