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В Волгограде «Лада» сбила на зебре 7-летнего мальчика

ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в Советском районе областного центра днем 7 июня.

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Источник: ИД «Волгоградская правда»

По предварительной информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД по региону, в 11−50 часов в субботу водитель за рулем автомобиля «Лада Веста» возле дома № 12 по улице Шумского сбила 7-летнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетний пешеход с травмами был доставлен в медучреждение.

Добавим, что за прошедшие сутки подразделениями Госавтоинспекции в регионе было выявлено 813 нарушений ПДД, а также задержаны 26 нетрезвых водителей.