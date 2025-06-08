ВС вступился за женщину, претендующей на наследство как внебрачная дочь

Верховный суд (ВС) России подтвердил право жительницы Мурманской области на наследство ее отца, который не был указан в свидетельстве о рождении, следует из определения судебной коллегии по гражданским делам.
Нижестоящие инстанции отказали женщине в установлении отцовства, решив не назначать генетическую экспертизу. Судебные органы ссылались на статью Кодекса о браке и семье РСФСР, который действовал на момент рождения заявительницы, появившейся на свет в 1980 году.
Указанный кодекс не предусматривал такую процедуру. Оба родителя женщины не состояли в браке друг с другом. В свидетельстве о рождении истицы «отцом» указан её муж, а не биологический отец, который официально не признал дочь из-за своей семьи.
Вследствие этого после его смерти в 2022 году женщине не удалось получить свою часть наследства. Верховный суд не согласился с постановлениями других органов. В коллегии по гражданским делам ВС заявили, что оценка доказательства в зависимости от даты рождения не соответствует гарантиям судебной защиты.
«Прежнее правовое регулирование, действовавшее до введения в действие Семейного кодекса Российской Федерации, допускало назначение судебно-медицинской экспертизы для выяснения вопросов, связанных с происхождением ребенка. Следовательно, статья 48 Кодекса о браке и семье РСФСР также не предполагала отказа суда от исследования доказательств, касающихся кровного родства между ребёнком и предполагаемым родителем, включая и заключение судебно-медицинской экспертизы, несмотря на то, что в названной норме оно упомянуто не было», — говорится в тексте.
Верховный суд признал решение отклонить требование заявительницы незаконным и направил дело на пересмотр.
Напомним, в феврале в России вступил в силу новый порядок выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство. Передавать им данные о регистрации смерти граждан и об изменениях в соответствующих документах было поручено ЗАГСам.