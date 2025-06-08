ВС вступился за женщину, претендующей на наследство как внебрачная дочь

«Прежнее правовое регулирование, действовавшее до введения в действие Семейного кодекса Российской Федерации, допускало назначение судебно-медицинской экспертизы для выяснения вопросов, связанных с происхождением ребенка. Следовательно, статья 48 Кодекса о браке и семье РСФСР также не предполагала отказа суда от исследования доказательств, касающихся кровного родства между ребёнком и предполагаемым родителем, включая и заключение судебно-медицинской экспертизы, несмотря на то, что в названной норме оно упомянуто не было», — говорится в тексте.