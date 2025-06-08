В Бурятии ритуальный костер стал причиной лесного пожара

Возгорание произошло в 8,5 км от села Большой Луг в Кяхтинском районе Бурятии. По предварительной информации, причиной лесного пожара стал ритуальный костер, который разожгли в ходе религиозного обряда. Благодаря быстрому реагированию экстренных служб огонь удалось локализовать и потушить.
«Мы в очередной раз напоминаем, что в Бурятии действуют запреты на использование открытого огня. Разведение костров даже в религиозных целях может стать причиной больших трагедий и уничтожить тысячи деревьев», — сообщил Андрей Каташев, главный лесничий Кяхтинского лесничества.
Виновник пожара устанавливается.
До этого в Якутии мужчина разжег костер и устроил лесной пожар, который тушили сутки. Мужчина отдыхал в лесу и решил приготовить на костре еду, не соблюдая требований пожарной безопасности. Искры от костра быстро подпалили сухую траву, огонь перекинулся на лесной массив. Общая площадь пожара составила 10 гектаров, из которых 4 гектара были лесной территорией.