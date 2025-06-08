Запад не оценил сдержанность России в сфере РСМД и вынуждает ее к завершению моратория

«Проявленная Россией сдержанность в сфере “пост-ДРСМД” не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности», — заявил Сергей Рябков в беседе с ТАСС. «Как следствие, мы открыто и прямо заявили о том, что осуществление нами ранее введенного одностороннего моратория на размещение наземных РСМД приближается к своему логическому завершению», — подчеркнул он.