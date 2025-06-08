Запад не оценил сдержанность России в сфере РСМД и вынуждает ее к завершению моратория

Россия вынуждена реагировать на новые угрозы со стороны Запада.
Соблюдение Россией моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) подходит к стадии завершения в связи с ростом угроз со стороны западных стран. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.
«Проявленная Россией сдержанность в сфере “пост-ДРСМД” не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности», — заявил Сергей Рябков в беседе с ТАСС. «Как следствие, мы открыто и прямо заявили о том, что осуществление нами ранее введенного одностороннего моратория на размещение наземных РСМД приближается к своему логическому завершению», — подчеркнул он.
Дипломат уточнил, что Россия вынуждена реагировать на появление новых ракетных угроз с Запада, которые он охарактеризовал как весьма чувствительные. Решения о параметрах возможного ответа будут приниматься Министерством обороны и руководством страны.
ДРСМД был подписан генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году. В 2019 году Вашингтон в одностороннем порядке вышел из Договора, Москва же в одностороннем порядке продолжала сохранять мораторий.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц разрешил Украине бить дальнобойным оружием вглубь России. Появилась информация о том, что Германия будет помогать Киеву разрабатывать и производить ракеты.