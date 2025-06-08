Автомобиль Peugeot наехал на двоих детей на самокате в Лужском районе 7 июня, полиция проводит проверку по факту случившегося, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Авария произошла в 14:50 на автодороге «Киевское шоссе — Невежицы». Иномаркой управлял 34-летний водитель, он допустил наезд на 11-летнюю четвероклассницу и 13-летнюю семиклассницу. Девочки ехали вместе, они хотели попасть на левую сторону дороги по ходу движения автомобиля.
Обе пострадали. 11-летнюю осмотрели медики и направили на амбулаторное лечение. Вторая получила повреждения средней тяжести, ее пришлось госпитализировать. Было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст.12.24 ч.1, ст. 12.37 ч.1 КоАП РФ. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, организована проверка.