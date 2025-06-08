Автомобиль Peugeot наехал на двоих детей на самокате в Лужском районе

Авария произошла в 14:50 на автодороге «Киевское шоссе — Невежицы». Иномаркой управлял 34-летний водитель, он допустил наезд на 11-летнюю четвероклассницу и 13-летнюю семиклассницу. Девочки ехали вместе, они хотели попасть на левую сторону дороги по ходу движения автомобиля.