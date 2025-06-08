Три подростка изнасиловали пятиклассницу в психиатрической клинике после отбоя

Ранее Life.ru рассказывал, как в Москве россиянин пытался изнасиловать свою 9-летнюю дочь в день похорон её матери. По словам девочки, он сперва сделал вид, что собирается утешить её, но спустя несколько минут неоднократно судимый за наркотики отец уже лежал вместе с ней в её кровати.