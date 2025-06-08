На Западе выразили тревогу из-за хода НАТО против России в Балтийском море

Согласно официальной информации, российские корабли начали тренировки в Балтийском море 27 мая. В учениях задействованы более 20 боевых кораблей и судов обеспечения, около трех тысяч военнослужащих, 25 самолетов и вертолетов, а также порядка 70 единиц военной техники. Военнослужащие отрабатывают задачи противолодочной обороны, отражения атак беспилотных катеров и ведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. В то же время страны НАТО приступили к ежегодным учениям Baltops с участием ВМС Германии. Эти маневры традиционно проходят в начале июня на протяжении более полувека.