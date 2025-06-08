На Западе выразили тревогу из-за хода НАТО против России в Балтийском море

НАТО собирается провести военные учения на Балтийском море одновременно с РФ.
Стремление НАТО провести военные учения в Балтийском море одновременно с Россией могут привести к эскалации конфликта, сообщают итальянские СМИ. По данным издания, в июне 2025 года маневры Североатлантического альянса Baltops проходят одновременно с российскими учениями на одном и том же участке акватории.
«В 2025 году ежегодные военные учения Baltops, которые НАТО проводит с 1971 года, совпадают с другими учениями, которые в те же дни и на том же участке моря проводит Россия. Это “совпадение” больше похоже на демонстрацию силы двух блоков, но рискует привести к инцидентам и эскалации», — отмечается в публикации Il Fatto Quotidiano.
Эксперты издания подчеркивают, что подобная ситуация увеличивает риск случайных столкновений между военными кораблями и авиацией сторон. По их мнению, такое развитие событий может привести к непредсказуемым последствиям для всей Европы.
Согласно официальной информации, российские корабли начали тренировки в Балтийском море 27 мая. В учениях задействованы более 20 боевых кораблей и судов обеспечения, около трех тысяч военнослужащих, 25 самолетов и вертолетов, а также порядка 70 единиц военной техники. Военнослужащие отрабатывают задачи противолодочной обороны, отражения атак беспилотных катеров и ведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. В то же время страны НАТО приступили к ежегодным учениям Baltops с участием ВМС Германии. Эти маневры традиционно проходят в начале июня на протяжении более полувека.
Российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность усилением военной активности НАТО у своих границ. Представители Кремля подчеркивали, что Москва не угрожает соседним странам, однако будет реагировать на действия альянса, которые считает опасными для национальных интересов. Ранее генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что Балтийское и Черное моря якобы входят в зону ответственности НАТО.