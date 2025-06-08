В Севастополе водитель без прав протаранил пять машин на парковке

По предварительной информации, авария произошла 7 июня в 22:13.
«30- летний водитель автомобиля Porsche, не имеющий права управления транспортными средствами и полиса ОСАГО, не справился с управлением и допустил наезд на пять припаркованных автомобилей», — сказано в сообщении.
В результате ДТП пострадавших нет.
Виновник аварии от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался, уточнили правоохранители.
«Госавтоинспекция Севастополя по данному факту проводит проверку», — добавили в полиции.