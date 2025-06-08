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В Севастополе водитель без прав протаранил пять машин на парковке

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости Крым. В Севастополе водитель Porsche протаранил пять припаркованных авто на набережной пляжа Учкуевка. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.

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Источник: Госавтоинспекция Севастополя

По предварительной информации, авария произошла 7 июня в 22:13.

«30- летний водитель автомобиля Porsche, не имеющий права управления транспортными средствами и полиса ОСАГО, не справился с управлением и допустил наезд на пять припаркованных автомобилей», — сказано в сообщении.

В результате ДТП пострадавших нет.

Виновник аварии от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался, уточнили правоохранители.

«Госавтоинспекция Севастополя по данному факту проводит проверку», — добавили в полиции.