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СК: житель Бурятии убил жену и прибежавшую ей на помощь дочь

Тела женщины и ее несовершеннолетней дочери были обнаружены в селе Бичура.

Источник: Аргументы и факты

В Бурятии мужчина, с которым женщина находилась в процессе развода, совершил жестокое убийство своей супруги и её несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Республике Бурятия.

По информации следствия, тела женщины и её дочери были обнаружены в селе Бичура в ночь на 7 июня. На их телах были обнаружены колото-резаные раны на шее и туловище. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц» (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По подозрению в совершении преступления был задержан супруг убитой женщины. В ходе допроса он дал подробные показания. Согласно версии следствия, подозреваемый находился в процессе развода и не проживал с супругой, которая одна воспитывала троих детей. В ночь на 7 июня он приехал к ней домой, после чего они отправились в баню. Там между ними произошёл конфликт, в ходе которого мужчина избил женщину и нанёс ей множество ударов ножом по различным частям тела.

На крики матери в баню прибежала её дочь. Подозреваемый также напал на девочку, нанеся ей удары кирпичом по голове, а затем — удары ножом в шею и грудную клетку. После этого подозреваемый забрал годовалую дочь из дома и отвёз её к своей сожительнице. Затем он скрылся на автомобиле. В настоящее время решается вопрос о его аресте.

Ранее в Казани мужчина зарезал бывшую жену во время дня рождения маленького сына.