СК: житель Бурятии убил жену и прибежавшую ей на помощь дочь

В Бурятии мужчина, с которым женщина находилась в процессе развода, совершил жестокое убийство своей супруги и её несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Республике Бурятия.
По информации следствия, тела женщины и её дочери были обнаружены в селе Бичура в ночь на 7 июня. На их телах были обнаружены колото-резаные раны на шее и туловище. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц» (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По подозрению в совершении преступления был задержан супруг убитой женщины. В ходе допроса он дал подробные показания. Согласно версии следствия, подозреваемый находился в процессе развода и не проживал с супругой, которая одна воспитывала троих детей. В ночь на 7 июня он приехал к ней домой, после чего они отправились в баню. Там между ними произошёл конфликт, в ходе которого мужчина избил женщину и нанёс ей множество ударов ножом по различным частям тела.
На крики матери в баню прибежала её дочь. Подозреваемый также напал на девочку, нанеся ей удары кирпичом по голове, а затем — удары ножом в шею и грудную клетку. После этого подозреваемый забрал годовалую дочь из дома и отвёз её к своей сожительнице. Затем он скрылся на автомобиле. В настоящее время решается вопрос о его аресте.
Ранее в Казани мужчина зарезал бывшую жену во время дня рождения маленького сына.