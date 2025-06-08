СК: житель Бурятии убил жену и прибежавшую ей на помощь дочь

По подозрению в совершении преступления был задержан супруг убитой женщины. В ходе допроса он дал подробные показания. Согласно версии следствия, подозреваемый находился в процессе развода и не проживал с супругой, которая одна воспитывала троих детей. В ночь на 7 июня он приехал к ней домой, после чего они отправились в баню. Там между ними произошёл конфликт, в ходе которого мужчина избил женщину и нанёс ей множество ударов ножом по различным частям тела.