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ВСУ подорвали FPV-дроном грузовик вместе с водителем на трассе под Белгородом

В Белгородской области украинский FPV-дрон врезался в грузовик, в результате чего был ранен шофёр. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

«В Белгородском районе в хуторе Церковный FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель», — написал глава области.

Водитель грузовика был доставлен в участковую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными слепыми осколочными ранениями. Когда врачи окажут ему первую помощь, пострадавшего перенаправят в городскую больницу № 2 г. Белгорода.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что украинская армия атаковала 11 населённых пунктов в регионе. В результате обстрела были ранены четыре человека. Одна из пострадавших получила травмы, когда её отбросило взрывной волной.