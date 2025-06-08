ВСУ подорвали FPV-дроном грузовик вместе с водителем на трассе под Белгородом

«В Белгородском районе в хуторе Церковный FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель», — написал глава области.
Водитель грузовика был доставлен в участковую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными слепыми осколочными ранениями. Когда врачи окажут ему первую помощь, пострадавшего перенаправят в городскую больницу № 2 г. Белгорода.
Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что украинская армия атаковала 11 населённых пунктов в регионе. В результате обстрела были ранены четыре человека. Одна из пострадавших получила травмы, когда её отбросило взрывной волной.