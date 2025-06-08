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ВСУ атаковали грузовой автомобиль в Белгородской области, есть раненый

В Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал грузовик, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Из-за атаки дрона ВСУ был ранен гражданский, его госпитализировали.

В Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал грузовик, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

«В Белгородском районе в хуторе Церковный FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель», — отметил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По его словам, пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными слепыми осколочными ранениями.

Сейчас мужчину доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу, после чего бригада скорой медицинской помощи перевезет его в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения. В результате атаки транспортное средство получило повреждения.

Ранее из-за ударов ВСУ по Белгородской области были ранены три человека. Украинские дроны тогда атаковали коммерческий объект и частный дом, пишет MK.RU.