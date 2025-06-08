Бежавший из тюрьмы убийца и насильник пойман после 13-дневной погони в горах

Хардин содержался в тюрьме Калико Рок с 2017 года после того, как признал себя виновным в убийстве первой степени со смертельным исходом. Согласно судебному документу, чтобы сбежать, он выдавал себя за сотрудника исправительного учреждения «в одежде и манерах». Тюремный надзиратель на одной из сторожевых вышек открыл охраняемые ворота, позволив ему выйти из помещения.