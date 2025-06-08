Бежавший из тюрьмы убийца и насильник пойман после 13-дневной погони в горах

Убийца и насильник из американского штата Арканзас пойман после 13-дневной охоты в горах. Грант Хардин по прозвищу Дьявол в Озарках сбежал из тюрьмы, выдав себя за сотрудника исправительного учреждения.
Бывший начальник полиции, который также является осужденным убийцей и насильником по прозвищу Дьявол в Озарках, был схвачен правоохранительными органами в 1,5 милях к северо-западу от тюрьмы, из которой он сбежал после 13-дневной охоты в горах северного Арканзаса, сообщили власти в пятницу.
Личность Гранта Хардина была подтверждена с помощью снятия отпечатков пальцев, говорится в сообщении офиса шерифа округа Изард в социальной сети.
Грант Хардин, бывший начальник полиции небольшого городка Гейтуэй, расположенного недалеко от границы между Арканзасом и Миссури, отбывал длительные сроки за убийство и изнасилование. В конце концов, его дурная слава привела к появлению документального фильма «Дьявол в Озарках» (2023), напоминает Associated Press.
Хардин содержался в тюрьме Калико Рок с 2017 года после того, как признал себя виновным в убийстве первой степени со смертельным исходом. Согласно судебному документу, чтобы сбежать, он выдавал себя за сотрудника исправительного учреждения «в одежде и манерах». Тюремный надзиратель на одной из сторожевых вышек открыл охраняемые ворота, позволив ему выйти из помещения.
Рэнд Чампион, представитель тюремной системы штата, сказал, что кто-то должен был проверить личность Хардина, прежде чем ему разрешили уйти, назвав отсутствие проверки «упущением», которое расследуется.
С тех пор как Хардин сбежал 25 мая, поисковики использовали ищеек, конных офицеров, беспилотники и вертолеты, отмечает Associated Press.
На этой неделе федеральные власти объявили, что к поискам недавно присоединилась элитная и хорошо обученная команда пограничного патруля США.
По словам представителей таможенной и пограничной службы США, тактическая группа пограничного патруля, известная как BORTAC, предоставила «расширенные возможности поиска и оперативную поддержку» в поисках Хардина. Ее члены имеют опыт навигации по сложной местности, сообщает агентство.
Регион гор Озарк известен своим скалистым и пересеченным ландшафтом, густыми лесами и обширной сетью пещер, подчеркивает Associated Press.
В 2017 году Грант Хардин признал себя виновным в предумышленном убийстве 59-летнего Джеймса Эпплтона, который работал в департаменте водоснабжения Гейтвей, когда был убит выстрелом в голову 23 февраля 2017 года недалеко от Гарфилда. Полиция обнаружила тело Эпплтона в машине. Хардин был приговорен к 30 годам тюремного заключения.
ДНК Хардина также была идентифицирована по факту изнасилования в 1997 году учительницы начальной школы в Роджерсе, к северу от Фейетвилля. За это преступление он был приговорен к 50 годам лишения свободы.