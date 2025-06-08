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Бастрыкин заинтересовался расследованием в Воронеже дела по наезду водителя электросамоката на женщину

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе разбирательства по уголовному делу, возбужденному после наезда в четверг, 5 июня, в Воронеже электросамоката на 51-летнюю женщину.

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Источник: Комсомольская правда

Отчет должны оформить подчиненные руководителя регионального управления СК Михаила Селюкова. А по окончании расследования нужно будет предоставить в Москву информацию о его результатах. Исполнение поручения Бастрыкина поставили на контроль в федеральном ведомстве.

Напомним, 5 июня в Центральном районе Воронежа водитель электросамоката сбил 51-летнюю женщину. Возраст и даже пол виновника ДТП силовики не сообщили, из чего можно сделать вывод, что он скрылся с места ЧП. Женщину отвезли в больницу и оставили там лечиться.