В Сызрани пенсионер оформил кредит и перевел мошенникам 320 тысяч рублей

В Сызрани 69-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников и потерял 320 000 рублей. Об этом сообщают в региональном ГУ МВД.
Мошенник позвонил пенсионеру, представился сотрудником полиции и сообщил, что на его имя якобы пытаются оформить кредит. Под предлогом защиты денег аферист убедил мужчину самому взять кредит и перевести средства на «безопасный счет».
Пенсионер выполнил инструкции, а после перевода злоумышленник перестал выходить на связь. Осознав обман, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
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