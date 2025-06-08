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Бастрыкин потребовал доклад по делу о ДТП с автобусом в Самаре

Пострадали пятеро пассажиров.

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Источник: Аргументы и факты

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о ДТП с автобусом в Самаре, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно, что 6 июня на 80 км автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» водитель пассажирского автобуса столкнулся с отбойником. Он попал в кювет и опрокинулся. Пострадали пятеро пассажиров, им помогли врачи.

Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

«Глава ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления Воеводину А. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сказали в пресс-службе.