Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о ДТП с автобусом в Самаре, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее стало известно, что 6 июня на 80 км автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» водитель пассажирского автобуса столкнулся с отбойником. Он попал в кювет и опрокинулся. Пострадали пятеро пассажиров, им помогли врачи.
Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
«Глава ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления Воеводину А. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сказали в пресс-службе.