Бастрыкин потребовал доклад по делу о ДТП с автобусом в Самаре

Ранее стало известно, что 6 июня на 80 км автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» водитель пассажирского автобуса столкнулся с отбойником. Он попал в кювет и опрокинулся. Пострадали пятеро пассажиров, им помогли врачи.