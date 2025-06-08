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«Пассажир скончался в карете “скорой”, четверо в больнице». Под Витебском в лобовом столкновении погибли и пострадали люди

ГАИ сообщила о ДТП с одним погибшим и четырьмя пострадавшими под Витебском.

Источник: Комсомольская правда

В Витебском районе в ДТП один человек погиб, четверо получили травмы и госпитализированы, сообщает УГАИ ГУВД Витебского облисполкома.

ДТП произошло вечером 7 июня в Витебской районе на 25-м километре автодороги «Витебск — Полоцк — граница Латвии». 71-летний водитель Kia Sportage выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Hyundai IX35.

В результате ДТП 61-летний пассажир Hyundai от полученных травм скончался в карете скорой помощи. 59-летняя пассажирка и 63-летний водитель Hyundai, а также водитель и 44-летний пассажир KIA, с различными травмами госпитализированы.

На месте происшествия ночью работали сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.

А тем временем, Минздрав сказал о состоянии четырех пострадавших в смертельном ДТП в Барановичском районе 7 июня: «Два человека в тяжелом состоянии в реанимации, двое с травмами головы — в отделении нейрохирургии».

Мы писали, что грозовой фронт ночью 8 июня обесточил 112 населенных пунктов Минской области, это вдвое меньше, чем 5 июня. При этом Пуховичский и Молодечненский районы, где у минчан много дач, пострадали дважды.