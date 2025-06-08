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В Башкирии Mitsubishi упал в озеро, водитель утонул

Житель деревни Сулу-Куак Кармаскалинского района позвонил утром в Службу 112 с сообщением, что видит в местном озере автомобиль колёсами вверх.

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Источник: МЧС по РБ

Машина находилась у берега, спасатели обнаружили в ней погибшего 40-летнего водителя. На месте происшествия работает полиция.

Можно предположить, что водитель вёл автомобиль на большой скорости и на повороте «улетел» с дороги.