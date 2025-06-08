В Башкирии Mitsubishi упал в озеро, водитель утонул

Машина находилась у берега, спасатели обнаружили в ней погибшего 40-летнего водителя. На месте происшествия работает полиция.
Можно предположить, что водитель вёл автомобиль на большой скорости и на повороте «улетел» с дороги.
Житель деревни Сулу-Куак Кармаскалинского района позвонил утром в Службу 112 с сообщением, что видит в местном озере автомобиль колёсами вверх.
Машина находилась у берега, спасатели обнаружили в ней погибшего 40-летнего водителя. На месте происшествия работает полиция.
Можно предположить, что водитель вёл автомобиль на большой скорости и на повороте «улетел» с дороги.