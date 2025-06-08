Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трехлетнего мальчика сбил в Екатеринбурге водитель внедорожника

Ребенка увезли в больницу с различными травмами.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге накануне в ДТП на улице Академика Парина пострадал ребенок. По данным ГИБДД, двигаясь по дворовой территории, на трехлетнего мальчика, который выбежал из-за стоящих транспортных средств, наехал водитель автомашины УАЗ Патриот.

Ребенка с различными травмами доставили в 9-ю детскую горбольницу.

«Отец пострадавшего ребенка пояснил сотрудникам полиции, что направлялся с сыном домой. Внезапно тот выдернул руку и побежал через дорогу», — рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

За рулем внедорожника находился 43-летний местный житель г. Екатеринбурга со стажем вождения 20 лет. К административной ответственности ранее привлекался семь раз. Мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения — трезв.

По факту аварии с участием ребенка проводится проверка.