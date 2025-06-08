Трехлетнего мальчика сбил в Екатеринбурге водитель внедорожника

В Екатеринбурге накануне в ДТП на улице Академика Парина пострадал ребенок. По данным ГИБДД, двигаясь по дворовой территории, на трехлетнего мальчика, который выбежал из-за стоящих транспортных средств, наехал водитель автомашины УАЗ Патриот.
Ребенка с различными травмами доставили в 9-ю детскую горбольницу.
«Отец пострадавшего ребенка пояснил сотрудникам полиции, что направлялся с сыном домой. Внезапно тот выдернул руку и побежал через дорогу», — рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
За рулем внедорожника находился 43-летний местный житель г. Екатеринбурга со стажем вождения 20 лет. К административной ответственности ранее привлекался семь раз. Мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения — трезв.
По факту аварии с участием ребенка проводится проверка.