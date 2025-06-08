Двое юношей обстреляли окна многоэтажки и автобус в Улан-Удэ

До этого сообщалось, что в Петербурге задержан мужчина, обстрелявший детей из пневматики. Школьники гуляли по частному сектору, когда к ним подошел неизвестный и не менее 15 раз выстрелил в сторону детей. У одного из пострадавших металлическая пуля застряла в щеке, второй отделался синяками и ушибами. Мужчина рассказал, что подростки бросили несколько кирпичей в забор около его дома и рисовали на стене граффити.