В центре Воронежа 7 июня горело кафе

Практически в то же время, в 15.45 в Коминтерновском районе вспыхнул заброшенный двухэтажный дом № 9 на улице Торпедо. На месте ЧП работали восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Пламя они потушили в 15.54. Огонь повредил на втором этаже в комнате 5×5 метров мебель на площади 15 «квадратов».