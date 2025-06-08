В центре Воронежа 7 июня горело кафе

В Воронеже вечером в субботу, 7 июня, и утром в воскресенье, 8 июня, случилось три пожара.
7 июня в 15.42 в Центральном районе в доме № 40 г на улице 25 лет Октября загорелось трехэтажное здание кафе. Ликвидацией ЧП занимались девять специалистов МЧС, приехавших на трех пожарных машинах. Огонь потушили в 15.57. В кухне 6×7м пламя повредило вытяжку на площади 5 квадратных метров.
Практически в то же время, в 15.45 в Коминтерновском районе вспыхнул заброшенный двухэтажный дом № 9 на улице Торпедо. На месте ЧП работали восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Пламя они потушили в 15.54. Огонь повредил на втором этаже в комнате 5×5 метров мебель на площади 15 «квадратов».
А в воскресенье, 8 июня, в 3.50 в дежурную часть МЧС сообщили о том, что в Левобережном районе загорелся дом № 32 на улице Волгодонской. Ликвидацией возгорания занимались 13 специалистов МЧС на четырех пожарных машинах. Огонь потушили в 3.58. В трехкомнатной квартире многоквартирного жилого дома в кухне 3×3 метра пламя повредило бытовую технику и мебель на площади 2 кв.м.
На всех этих трех пожарах, по оперативным данным, пострадавших не было.