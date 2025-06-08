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ГАИ задержала алкорекордсмена на электромопеде в Витебской области

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Сотрудники ГАИ в Верхнедвинске задержали водителя электромопеда с 5,6 промилле, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Источник: Sputnik.by

О предположительно нетрезвом мужчине сообщил правоохранителям неравнодушный гражданин.

Сотрудники ГАИ задержали 43-летнего местного жителя с явными признаками алкогольного опьянения.

Он категорически отказался проследовать с инспекторами и при задержании оказал неповиновение. В отношении водителя применялись физическая сила и специальные средства.

говорится в сообщении

Медосвидетельствование подтвердило подозрение, у задержанного обнаружили 5,6 промилле.

В результате были составлены административные протоколы за управление транспортом в пьяном виде и «без прав», оскорбление и неповиновение правоохранителям при исполнении ими служебных обязанностей.

Госавтоинспекция поблагодарила очевидца за активную позицию и призвала граждан не оставаться равнодушными к проблеме бесправного и нетрезвого вождения и сообщать о таких фактах на линию 102.

По существующим методикам, при обнаружении в крови трупа количества алкоголя, превышающего 3 промилле, судебные медики-эксперты пишут «острое отравление этиловым спиртом».