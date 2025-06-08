ГАИ задержала алкорекордсмена на электромопеде в Витебской области

О предположительно нетрезвом мужчине сообщил правоохранителям неравнодушный гражданин.
Сотрудники ГАИ задержали 43-летнего местного жителя с явными признаками алкогольного опьянения.
Он категорически отказался проследовать с инспекторами и при задержании оказал неповиновение. В отношении водителя применялись физическая сила и специальные средства.
Медосвидетельствование подтвердило подозрение, у задержанного обнаружили 5,6 промилле.
В результате были составлены административные протоколы за управление транспортом в пьяном виде и «без прав», оскорбление и неповиновение правоохранителям при исполнении ими служебных обязанностей.
Госавтоинспекция поблагодарила очевидца за активную позицию и призвала граждан не оставаться равнодушными к проблеме бесправного и нетрезвого вождения и сообщать о таких фактах на линию 102.
По существующим методикам, при обнаружении в крови трупа количества алкоголя, превышающего 3 промилле, судебные медики-эксперты пишут «острое отравление этиловым спиртом».