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«Сумку украл для жены в подарок». Неработающий мужчина ограбил магазин сумок в центре Минска

Неработающий минчанин ограбил магазин сумок ради подарка жене.

Источник: Комсомольская правда

Оперативники Советского РУВД за совершение кражи из магазина сумок в подземном пешеходном переходе станции метро «Площадь Якуба Колоса» задержали 46-летнего жителя Минска, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

По словам мужчины, он хотел сделать подарок жене. Поэтому в магазине женских сумок снял с витрины одну из них и сбежал. Его пыталась догнать продавец, но не смогла и вызвала милицию. Похитителя дамской сумки задержали через два часа у него дома.

Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался, однако нигде не работает официально.

Сумку изъяли и возвратили в магазин. Возбуждено уголовное дело за грабеж.

Мы писали, что грозовой фронт ночью 8 июня обесточил 112 населенных пунктов Минской области. А синоптик Дмитрий Рябов пообещал белорусам «персиковое» лето 2025: «Жарче нормы из-за горячих атмосферных монстров, но и с периодами, когда нужны будут куртки».