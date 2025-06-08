«Сумку украл для жены в подарок». Неработающий мужчина ограбил магазин сумок в центре Минска

Оперативники Советского РУВД за совершение кражи из магазина сумок в подземном пешеходном переходе станции метро «Площадь Якуба Колоса» задержали 46-летнего жителя Минска, сообщает ГУВД Мингорисполкома.
По словам мужчины, он хотел сделать подарок жене. Поэтому в магазине женских сумок снял с витрины одну из них и сбежал. Его пыталась догнать продавец, но не смогла и вызвала милицию. Похитителя дамской сумки задержали через два часа у него дома.
Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался, однако нигде не работает официально.
Сумку изъяли и возвратили в магазин. Возбуждено уголовное дело за грабеж.
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