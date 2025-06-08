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Сальдо: более 5 тыс. абонентов остались без света на Херсонщине после ударов ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 8 июня. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. абонентов в Верхнем Рогачике и Нижних Серогозах Херсонской области остались без электроснабжения в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Источник: Reuters

«Повреждены электроподстанции в Верхнем Рогачике, 15 населенных пунктов света, 3,2 тыс. человек [остались без света], и в Нижних Серогозах — 3 населенных пункта, 1,9 тыс. человек [без света]. Соцобъекты работают от резервного питания. Проводятся ремонтно-восстановительные работы», — отметил он.

Глава Херсонской области добавил, что из-за удара украинских войск в Буркутском лесничестве Скадовского округа возник лесной пожар на площади 7,5 га, в Горноставке — возгорание сухой травы на площади 350 кв. м, очаги возгораний локализованы.