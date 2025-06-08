Сальдо: более 5 тыс. абонентов остались без света на Херсонщине после ударов ВСУ

«Повреждены электроподстанции в Верхнем Рогачике, 15 населенных пунктов света, 3,2 тыс. человек [остались без света], и в Нижних Серогозах — 3 населенных пункта, 1,9 тыс. человек [без света]. Соцобъекты работают от резервного питания. Проводятся ремонтно-восстановительные работы», — отметил он.