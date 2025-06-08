В Махачкале горит база отдыха на площади 800 кв. м

«Произошло возгорание кровли нефункционирующего двухэтажного здания. Предварительно, площадь пожара 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.
К ликвидации привлечены 20 человек и 4 единицы техники.
МАХАЧКАЛА, 8 июня. /ТАСС/. Спасатели ликвидируют пожар на территории базы отдыха в Махачкале. Огонь охватил площадь 800 квадратных метров, сообщают в ГУ МЧС по региону.
«Произошло возгорание кровли нефункционирующего двухэтажного здания. Предварительно, площадь пожара 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.
К ликвидации привлечены 20 человек и 4 единицы техники.