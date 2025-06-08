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В Махачкале горит база отдыха на площади 800 кв. м

МАХАЧКАЛА, 8 июня. /ТАСС/. Спасатели ликвидируют пожар на территории базы отдыха в Махачкале. Огонь охватил площадь 800 квадратных метров, сообщают в ГУ МЧС по региону.

«Произошло возгорание кровли нефункционирующего двухэтажного здания. Предварительно, площадь пожара 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

К ликвидации привлечены 20 человек и 4 единицы техники.