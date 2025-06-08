Пенсионерка отдала «целительнице» деньги и драгоценности, спрятав их в носок

С заявлением в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что на улице к ней подошла незнакомка и предложила помощь. Неизвестная под предлогом снятия негативной энергии и облегчения боли предложила провести специальный ритуал с использованием золота и денег.