Молодой москвич лишился Lexus и прав за пьяное вождение

— 1 марта 2025 года вновь сел за руль в состоянии опьянения и начал движение по ул. Базовская. После того как он был остановлен сотрудниками ДПС на ул. Вагоноремонтная, в связи с наличием у него признаков опьянения, его отстранили от управления транспортным средством, — говорится в Telegram-канале прокуратуры.