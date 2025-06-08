Молодой москвич лишился Lexus и прав за пьяное вождение

После повторного отказа пройти проверку на алкоголь он стал фигурантом уголовного дела. Суд приговорил его к 180 часам обязательных работ, лишил водительских прав на два года и постановил конфисковать автомобиль.
— 1 марта 2025 года вновь сел за руль в состоянии опьянения и начал движение по ул. Базовская. После того как он был остановлен сотрудниками ДПС на ул. Вагоноремонтная, в связи с наличием у него признаков опьянения, его отстранили от управления транспортным средством, — говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Уточняется, что свою вину он признал.
Ранее cуд приговорил жительницу Москвы к двум годам лишения свободы условно за пьяное вождение. Женщина не раз привлекалась за это ранее и даже была лишена водительских прав. Ее BMW 530 стоимостью 950 тысяч рублей конфисковали.