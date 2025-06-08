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Молодой москвич лишился Lexus и прав за пьяное вождение

19-летний житель Москвы лишился автомобиля Lexus и водительских прав из-за неоднократного вождения в нетрезвом состоянии. Как сообщили в воскресенье, 8 июня, в правоохранительных органах, молодой человек ранее был лишен прав за отказ от освидетельствования на состояние опьянения, но вновь сел за руль пьяным и был задержан инспекторами.

Источник: РИА "Новости"

После повторного отказа пройти проверку на алкоголь он стал фигурантом уголовного дела. Суд приговорил его к 180 часам обязательных работ, лишил водительских прав на два года и постановил конфисковать автомобиль.

— 1 марта 2025 года вновь сел за руль в состоянии опьянения и начал движение по ул. Базовская. После того как он был остановлен сотрудниками ДПС на ул. Вагоноремонтная, в связи с наличием у него признаков опьянения, его отстранили от управления транспортным средством, — говорится в Telegram-канале прокуратуры.

Уточняется, что свою вину он признал.

Ранее cуд приговорил жительницу Москвы к двум годам лишения свободы условно за пьяное вождение. Женщина не раз привлекалась за это ранее и даже была лишена водительских прав. Ее BMW 530 стоимостью 950 тысяч рублей конфисковали.