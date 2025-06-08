В Тольятти водитель врезался в дерево — пострадала 9-летняя пассажирка

В Тольятти полицейские выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадала 9-летняя девочка. Подробности сообщают в региональном главке.
ДТП произошло 7 июня около 10:45 на Ленинском проспекте. 52-летний водитель автомобиля Lada Granta, двигаясь в сторону проспекта Степана Разина, нарушил правила и врезался в дерево.
Мужчину доставили в больницу, его пассажирке назначено амбулаторное лечение. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее мы писали, что в Сызрани 69-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников и потерял 320 000 рублей.
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