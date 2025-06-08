Под Жодино пьяная женщина-водитель насмерть сбила пьяную велосипедистку

О смертельном ДТП в Смолевичском районе вечером 7 июня сообщает УВД Минского облисполкома. На дороге, которая ведет от деревни Дениски к Жодино, 40-летняя водитель автомобиля Renault, находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,92 промилле), сбила 70-летнюю велосипедистку, которая двигалась по краю проезжей части в попутном направлении.
При этом водитель скрылась с места ДТП, не попытавшись помочь пострадавшей, которая от пученных травм скончалась на месте.
Как было установлено позже, погибшая также находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Водитель Renault задержана. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа установят все обстоятельства произошедшего.