Под Жодино пьяная женщина-водитель насмерть сбила пьяную велосипедистку

О смертельном ДТП в Смолевичском районе вечером 7 июня сообщает УВД Минского облисполкома. На дороге, которая ведет от деревни Дениски к Жодино, 40-летняя водитель автомобиля Renault, находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,92 промилле), сбила 70-летнюю велосипедистку, которая двигалась по краю проезжей части в попутном направлении.