Уголовное дело возбуждено после гибели мотоциклиста на Борском мосту

Авария произошла 7 июня. Водитель, личность и автомобиль которого не установлены, столкнулся с мотоциклом Honda при перестроении в средний ряд с крайней правой полосы. От удара байк вылетел на встречную полосу и попал под автомобиль ВАЗ под управлением 55-летнего мужчины, которого также отбросило в проезжающий мимо Porsche с 32-летней женщиной за рулем. Врезавшийся в мотоциклиста водитель скрылся с места ДТП.