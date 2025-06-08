Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело возбуждено после гибели мотоциклиста на Борском мосту

В ДТП попали четыре транспортных средства.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после гибели мотоциклиста под колесами автомобиля на Борском мосту. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла 7 июня. Водитель, личность и автомобиль которого не установлены, столкнулся с мотоциклом Honda при перестроении в средний ряд с крайней правой полосы. От удара байк вылетел на встречную полосу и попал под автомобиль ВАЗ под управлением 55-летнего мужчины, которого также отбросило в проезжающий мимо Porsche с 32-летней женщиной за рулем. Врезавшийся в мотоциклиста водитель скрылся с места ДТП.

От полученных травм мужчина, управлявший байком, скончался на месте. На зачинщика аварии заведено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.