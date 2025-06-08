В Новороссийске объявили ракетную опасность

Для укрытия не подходят места под автотехникой — легковыми и грузовыми машинами, автобусами. Нельзя прятаться в местах под стенами домов, магазинов. От взрывной волны сверху может падать стекло. Безопасно находиться от таких строений на расстоянии 30−50 метров.