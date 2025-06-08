В Новороссийске объявили ракетную опасность днем 8 июня. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем telegram-канале.
Жителей просят не подходить в помещениях к окнам. Чтобы обезопасить себя, необходимо укрыться в комнатах со сплошными стенами без окон — коридоре, ванной, туалете, кладовой.
«Если вы находитесь на улице — укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке)», — призвал глава Новороссийска.
Для укрытия не подходят места под автотехникой — легковыми и грузовыми машинами, автобусами. Нельзя прятаться в местах под стенами домов, магазинов. От взрывной волны сверху может падать стекло. Безопасно находиться от таких строений на расстоянии 30−50 метров.
Жителей просят сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.