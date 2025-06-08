Гражданка Украины, сбежавшая из самой охраняемой тюрьмы Молдовы, оказалась миллионером: Она возглавляла схему «Ваш родственник попал в ДТП!» и облапошила жертв на 36 миллионов

А украинка, сбежавшая из самой охраняемой тюрьмы Молдовы, как мы и предполагали, оказалась не так проста!
Напомним, 23-летняя девушка сбежала в четверг, 5 июня, взломав решетку на окнах в комнате административного блока, где она работала. Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы за хищение в крупных размерах.
Она возглавляла схему «Ваш родственник попал в аварию!» — у жителей Молдовы ее группе удалось выманить десятки миллионов леев. То есть, по сути, девушка были миллионершей.
Очень теперь интересно узнать, насколько будущее своих детей и внуков обеспечил работник СИЗО-13, который считается ее сообщником по побегу.
Редакция Omniapres.md узнала подробности о прошлом сбежавшей заключенной.
В конце марта этого года гражданка Украины была приговорена к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 250 000 леев за мошенничество. Осенью 2024 года женщину задержали в Кишиневе, подозревая в руководстве мошеннической схемы «Родственник, попавший в аварию».
За несколько лет существования схемы жертвами этой аферы стали сотни жителей Молдовы, в том числе пожилые люди. По данным на осень 2024 года, ущерб оценивался почти в 36 миллионов леев.
Жертвам звонили люди и предлагали избежать уголовного преследования, передав крупную сумму денег через курьеров. В некоторых случаях во время звонка использовался искусственный интеллект, имитирующий голоса близких людей.
Согласно судебным документам, одной из таких «жертв» был сотрудник Центра миграции Молдовы, бывший сотрудник полиции. Изначально мошенники запросили у него 30 000 евро, затем ограничились 10 000 евро. Мужчина сделал вид, что попался на уловки мошенников, договорился о встрече и вызвал полицию.
Пакет с деньгами приехала забирать сама Анастасия Шадрина, которую и взяли с поличным. На суде женщина отрицала свою вину. Однако суд квалифицировал ее действия как мошеннические.
Ей предстояло отбывать наказание в тюрьме до октября 2029 года, после чего ее должны были депортировать на Украину.
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