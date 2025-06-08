Бастрыкин: для украинских преступников должен быть создан военный трибунал

«Я полагаю, что надо создавать военный трибунал по примеру Нюрнбергского трибунала, а, может быть, международный трибунал с участием других государств. И по примеру Нюрнбергского трибунала привлекать их к уголовной ответственности по закону международного права и квалифицировать их преступления как преступления против мира, человечества и военные преступления», — сказал Бастрыкин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Бастрыкин напомнил, что лица из числа военного и политического руководства Украины, отдававшие преступные приказы и организовывавшие теракты, объявлены в международный розыск. «Правда, Интерпол уклоняется от сотрудничества в этом вопросе. Они говорят, что мы далеки от политики, поэтому мы розыск вести не будем. Но времена меняются, ситуация изменчива», — сказал Бастрыкин.
«В любом случае они объявлены в розыск, и при задержании мы можем их интернировать к себе и судить либо внутренними судами, как мы сейчас это делаем, либо международным трибуналом, который, наверное, все-таки будет создан», — добавил он.
Глава СК отметил, что уже сотни украинских боевиков осуждены российскими судами на новых территориях и находятся уже в местах лишения свободы, либо их дела находятся на рассмотрении судов. «Эту работу мы активно продолжаем и будем добиваться полного и безусловного привлечения всех виновных к уголовной ответственности по внутригосударственному и международному праву», — заверил Бастрыкин.