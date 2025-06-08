Бастрыкин: для украинских преступников должен быть создан военный трибунал

«Я полагаю, что надо создавать военный трибунал по примеру Нюрнбергского трибунала, а, может быть, международный трибунал с участием других государств. И по примеру Нюрнбергского трибунала привлекать их к уголовной ответственности по закону международного права и квалифицировать их преступления как преступления против мира, человечества и военные преступления», — сказал Бастрыкин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.