В Самаре ищут водителя, который сбил ребенка-велосипедиста на «зебре»

Полицейские в настоящее время устанавливают личность виновника аварии, который скрылся. Всех, кто обладает какой-либо информацией об инциденте, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (848)222−80−05, 8 (848)293−60−61, 8 (848)293−60−60 или 102.