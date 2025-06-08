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В Самаре ищут водителя, который сбил ребенка-велосипедиста на «зебре»

Полиция ищет виновника ДТП, который сбил ребенка на пешеходном переходе в Зубчаниновке.

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Источник: ГУ МВД по Самарской области

В поселке Зубчаниновка вечером 7 июня произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний велосипедист. Неизвестный водитель сбил мальчика на пешеходном переходе, а после скрылся с места аварии. Сейчас виновника ищет полиция.

— В 21:30 на улице Транзитной, 11 водитель автомобиля сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу не спешившись, — рассказали подробности в ГУ МВД по Самарской области.

10-летний мальчик получил травмы, после осмотра врачами ему было назначено амбулаторное лечение.

Полицейские в настоящее время устанавливают личность виновника аварии, который скрылся. Всех, кто обладает какой-либо информацией об инциденте, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (848)222−80−05, 8 (848)293−60−61, 8 (848)293−60−60 или 102.